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Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 430 военных
2 июня 2025 / 14:07
Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили до 1 430 военных
© AP photo/ Libkos/ТАСС

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили до 1 430 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 245 военнослужащих, 2 танка, боевую бронемашину, 15 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии. В зоне "Запада" потери ВСУ превысили 205 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронемашины, 13 автомобилей и 2 артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart британского производства.

В зоне Южной группировки противник потерял более 275 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии и 5 складов боеприпасов. В зоне "Центра" - до 475 военнослужащих, 5 боевых бронемашин, в том числе 3 бронетранспортера М113 производства США, 7 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. В зоне "Востока" - более 150 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 3 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Потери ВСУ в зоне "Днепра" составили более 80 военнослужащих, 9 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 3 станции радиоэлектронной борьбы и разведки, а также 3 склада боеприпасов, указали в МО РФ.

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