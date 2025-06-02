Лукашенко 2-4 июня посетит Китай с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко со 2 по 4 июня посетит Китай с официальным визитом, в ходе которого намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом информировало агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.

Сообщается, что в Пекине главы государств сначала проведут переговоры один на один, а затем продолжат общение в неформальной обстановке. Главной темой обсуждений станут нынешнее состояние и перспективы развития белорусско-китайского сотрудничества, включая наполнение отношений практическим содержанием через совместные проекты и участие в многосторонних инициативах.

Вместе с тем повестка визита белорусского лидера в КНР включает вопросы международного взаимодействия, а также ряд других встреч и переговоров.