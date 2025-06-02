Мужчина, возможно причастный к атаке БПЛА в Приангарье, объявлен в розыск

Мужчина, возможно причастный к атаке беспилотными летательными аппаратами в Иркутской области, объявлен в розыск. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале администрации города Усть-Кут в Иркутской области.

"Правоохранительными органами разыскивается Тимофеев Артем Валерьевич, 08(06).12.1987 г. р., уроженец г. Донецк. Возможно, причастен к атаке беспилотниками", - следует из сообщения.

Граждан, которым что-то известно о его местонахождении, просят незамедлительно информировать по номеру 102.