Путин поддержал инициативу о создании Всероссийской службы помощи семье

Президент России Владимир Путин во время встречи с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой поддержал ее идею о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Кремля.

"Глава государства отметил результативность проведенной работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье", - сказано в сообщении.

Омбудсмен при общении с Путиным также обратила внимание, что для этого не потребуется дополнительных финансовых или кадровых ресурсов. Она отметила, что уже подготовлены надлежащие письмо и проект, согласованный с профильными ведомствами.