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India Today: Моди может воздержаться от участия в саммите G7
2 июня 2025 / 15:19
India Today: Моди может воздержаться от участия в саммите G7
© ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за шесть лет может воздержаться от участия в саммите Группы семи (G7) в Канаде в свете сохраняющейся напряженности в отношениях Нью-Дели и Оттавы. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал India Today.

Сообщается, что Канада, принимающая саммит G7 в 2025 году, пока не пригласила Индию для участия в мероприятии. Вместе с тем, по данным источников, даже в случае получения приглашения присутствие Моди маловероятно. Причинами могут стать неопределенности в отношении позиции нового канадского руководства по вопросам, вызывающим озабоченность Индии. В частности, в отношении деятельности сепаратистов, выступающих за образование в индийском штате Пенджаб независимого сикхского государства Халистан.

Отношения между двумя странами остаются напряженными после дипломатического конфликта, начавшегося в сентябре 2023 года, когда экс-премьер Канады Джастин Трюдо обвинил индийские власти в причастности к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара, сторонника движения за создание Халистана. Этот инцидент повлек за собой взаимную высылку дипломатов и усугубил кризис в канадско-индийских отношениях.

Саммит государств G7 в текущем году состоится в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) 15-17 июня. 

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