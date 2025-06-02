Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось более чем на $22,5 млрд

В России состояние богатейших бизнесменов выросло с начала года на $22,547 млрд, свидетельствуют данные распространенного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Так, президент "Норникеля" Владимир Потанин с начала года заработал $3,82 млрд, его состояние достигло $31,7 млрд. Вместе с тем состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова увеличилось на $3,7 млрд, до $16,9 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес российский предприниматель и владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев - его состояние сократилось на $1,77 млрд и составило $9,21 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), в который включена информация о состоянии 500 богатейших людей мира.