Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
2 июня 2025 / 20:59
КОТИРОВКИ
USD
02/06
78.6171
EUR
02/06
89.2512
Новости часа
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
Москва
2 июня 2025 / 20:59
Котировки
USD
02/06
78.6171
0.0000
EUR
02/06
89.2512
0.0000
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
2 июня 2025 / 13:10
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
2 июня 2025 / 12:51
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / Украина сегодня / Переговоры по Украине
Политика
Фидан: во 2-м раунде переговоров планируется обсудить вопрос о встрече лидеров
2 июня 2025 / 15:43
Фидан: во 2-м раунде переговоров планируется обсудить вопрос о встрече лидеров
© Александр Щербак/ ТАСС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в рамках второго раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле предполагается обсудить перспективы организации встречи лидеров.

"Мы намерены обсудить шаги для подготовки к встрече лидеров. Мы считаем регулярные встречи делегаций ценными для укрепления доверия между сторонами. Выявив общие проблемы и позиции, можно будет уменьшить разногласия и проложить путь к миру. Мы, прежде всего, рассчитываем, что переговоры будут продуктивными, будет достигнут конкретный прогресс и желаемый результат в кратчайшие сроки", - заявил он перед началом переговоров в Стамбуле.

Глава МИД подчеркнул, что в Турции "считают поддержку процесса урегулирования со стороны президента США Дональда Трампа чрезвычайно важной". "Решимость господина Трампа обеспечить мир открыла новое окно возможностей. Что действительно важно, так это именно обеспечение устойчивого мира. Это будет способствовать решению многих проблем, с которыми мы сталкиваемся на мировой арене, таких как вопросы энергетической, продовольственной и транспортной безопасности", - указал он.

По словам министра,  "Турция готова предпринять любые шаги для содействия миру". "Доверие, которое две страны Россия и Украина, с которыми мы разделяем общую географию и имеем прочные исторические, культурные, экономические и политические связи, испытывают к Турции, для нас превыше всего. Встречи, которые проходят здесь, будут иметь решающее значение для нашей общей судьбы на региональном и глобальном уровнях. Взоры всего мира прикованы к контактам, которые организованы в Стамбуле", - заключил он.

Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
19:49
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
19:33
Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
19:10
Голикова заявила, что 57% демобилизованных участников СВО трудоустроены
18:58
Цена фьючерса на золото впервые с 8 мая превысила $3 400 за тройскую унцию
18:56
Гала-концерт «Звездная страна» собрал юные таланты и звезд на одной сцене
18:45
В Запорожской области объявили 9 июня выходным в связи с празднованием Святой Троицы
18:27
Фильм "Лило и Стич" вновь возглавил кинопрокат России и СНГ
18:08
Мединский: Россия и Украина наладят регулярные обмены тяжелоранеными бойцами
17:51
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
17:32
Стоимость нефти Brent на ICE демонстрировала рост почти на 4,8%
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения