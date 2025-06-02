Фидан: во 2-м раунде переговоров планируется обсудить вопрос о встрече лидеров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в рамках второго раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле предполагается обсудить перспективы организации встречи лидеров.

"Мы намерены обсудить шаги для подготовки к встрече лидеров. Мы считаем регулярные встречи делегаций ценными для укрепления доверия между сторонами. Выявив общие проблемы и позиции, можно будет уменьшить разногласия и проложить путь к миру. Мы, прежде всего, рассчитываем, что переговоры будут продуктивными, будет достигнут конкретный прогресс и желаемый результат в кратчайшие сроки", - заявил он перед началом переговоров в Стамбуле.

Глава МИД подчеркнул, что в Турции "считают поддержку процесса урегулирования со стороны президента США Дональда Трампа чрезвычайно важной". "Решимость господина Трампа обеспечить мир открыла новое окно возможностей. Что действительно важно, так это именно обеспечение устойчивого мира. Это будет способствовать решению многих проблем, с которыми мы сталкиваемся на мировой арене, таких как вопросы энергетической, продовольственной и транспортной безопасности", - указал он.

По словам министра, "Турция готова предпринять любые шаги для содействия миру". "Доверие, которое две страны Россия и Украина, с которыми мы разделяем общую географию и имеем прочные исторические, культурные, экономические и политические связи, испытывают к Турции, для нас превыше всего. Встречи, которые проходят здесь, будут иметь решающее значение для нашей общей судьбы на региональном и глобальном уровнях. Взоры всего мира прикованы к контактам, которые организованы в Стамбуле", - заключил он.