В Забайкалье побит рекорд 2024 года по площади сгоревшего леса

Площадь сгоревших с начала текущего года в Забайкальском крае лесов превысила соответствующие значения за весь 2024 год. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщает ТАСС.

"В Забайкалье с начала 2025 года зарегистрирован 561 лесной пожар на площади 2 300 тыс. га", - говорится в сообщении. По итогам прошлого года, по разным оценкам, сгорело от 1,8 до 2 млн га леса.

В 2025 году пожароопасный сезон начался раньше, чем в прошлом, а режим ЧС в лесах был объявлен на месяц раньше - 23 апреля. На сегодняшний день Забайкалье действует 61 лесной пожар на площади свыше 1 млн га, из них локализовано 15 очагов на площади 314 га. При этом 98% всех пожаров приходится на шесть муниципальных образований, где в тушении задействовано 80% всех сил пожарных и добровольцев. Всего к тушению в регионе привлечено свыше 1,7 тыс. человек.

Вместе с тем в близи населенных пунктов действуют 13 пожаров на более чем 223 тыс. га. Угрозы распространения огня на поселки нет. Тушение осложняет ветер с порывами до 20 м/с и недостаточное количество осадков.

В регионе ввели вознаграждение за сведения о поджигателях. Всего установлено 99 виновников пожаров, среди них 41 ребенок. Открыто шесть уголовных дел.