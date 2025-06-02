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Пасечник: авиаудар ВСУ по центру Луганска в 2014 году остается "кровоточащей раной"
2 июня 2025 / 16:17
Пасечник: авиаудар ВСУ по центру Луганска в 2014 году остается "кровоточащей раной"
© Александр Река/ ТАСС

Авиаудар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации Луганской Народной Республики (ЛНР) 2 июня 2014 года остается "кровоточащей раной" и "напоминает о жестокости нацистского режима". Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Он отметил, что в 11-ю годовщину авианалета ВСУ по центру Луганска он вместе с представителями федеральной и региональной власти возложил цветы к памятнику, размещенному в сквере имени Героев Великой Отечественной войны у здания бывшей Луганской областной госадминистрации, погибшим при ударе.

"Эта трагедия не имеет срока давности. Она остается кровоточащей раной в сердце города и напоминает о жестокости нацистского режима, развязавшего войну на Донбассе. Чтобы уберечь от обстрелов своих детей, жен и матерей, жители Луганщины в 2014 году стали с оружием в руках на защиту Родины. И сегодня, объединившись со своими соотечественниками, единым многонациональным русским народом мы продолжаем противостоять бесчеловечной жестокости украинских неонацистов на полях спецоперации", - указал Пасечник.

По его словам, жители Луганщины никогда не забудут погибших от украинской агрессии. Глава ЛНР также выразил уверенность в том, что после победы РФ в СВО "каждый преступник понесет заслуженное наказание".

Украинский штурмовик Су-25 2 июня 2014 года около 15:00 нанес удар по зданию бывшей Луганской областной государственной администрации, предположительно, 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами и обстрелял здание из авиационных пушек калибра 30 мм. В результате погибли трое мужчин и пять женщин. Еще около 30 человек получили сколочные ранения. 

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