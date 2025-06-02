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Политика
Зеленский: Москва и Киев обменялись документами по урегулированию
2 июня 2025 / 16:29
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле произвели обмен документами об урегулировании, а также готовят новое освобождение пленных. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе.
"Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных", - указал глава киевского режима.