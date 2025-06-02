Зеленский: Москва и Киев обменялись документами по урегулированию

Делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле произвели обмен документами об урегулировании, а также готовят новое освобождение пленных. Об этом заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам мероприятия НАТО в Вильнюсе.

"Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных", - указал глава киевского режима.