Рютте: НАТО не находится "ни в состоянии мира, ни в состоянии войны" с Россией

Североатлантический альянс не находится "ни в состоянии мира, ни в состоянии войны" с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита стран восточного фланга альянса в Литве. Трансляцию его выступление вела пресс-служба военного блока.

"Мы не находимся ни в состоянии войны, ни в состоянии мира", - сказал он, отметив, что НАТО считает реальной "угрозу со стороны России", а также обратив внимание, что для Европы "сохраняются угрозы терроризма".

Рютте призвал обеспечить НАТО "большим количеством боеспособных войск и вооружений" и заявил, что ожидает "важных решений о повышении военных расходов от саммита НАТО в Гааге" в конце месяца.

Он также дал обещание "продолжать всестороннюю военную поддержку" Украины, на что странам НАТО также потребуются дополнительные ассигнования.

Ожидается, что на саммите в Гааге государствам НАТО будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов до 5% ВВП с нынешних 2%.