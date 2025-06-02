Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
2 июня 2025 / 21:00
КОТИРОВКИ
USD
02/06
78.6171
EUR
02/06
89.2512
Новости часа
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
Москва
2 июня 2025 / 21:00
Котировки
USD
02/06
78.6171
0.0000
EUR
02/06
89.2512
0.0000
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
2 июня 2025 / 13:10
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
2 июня 2025 / 12:51
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Экспансия НАТО / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Рютте: НАТО не находится "ни в состоянии мира, ни в состоянии войны" с Россией
2 июня 2025 / 16:44
Рютте: НАТО не находится "ни в состоянии мира, ни в состоянии войны" с Россией
© AP Фото/Кин Чунг/ТАСС

Североатлантический альянс не находится "ни в состоянии мира, ни в состоянии войны" с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции по итогам саммита стран восточного фланга альянса в Литве. Трансляцию его выступление вела пресс-служба военного блока.

"Мы не находимся ни в состоянии войны, ни в состоянии мира", - сказал он, отметив, что НАТО считает реальной "угрозу со стороны России", а также обратив внимание, что для Европы "сохраняются угрозы терроризма".

Рютте призвал обеспечить НАТО "большим количеством боеспособных войск и вооружений" и заявил, что ожидает "важных решений о повышении военных расходов от саммита НАТО в Гааге" в конце месяца.

Он также дал обещание "продолжать всестороннюю военную поддержку" Украины, на что странам НАТО также потребуются дополнительные ассигнования.

Ожидается, что на саммите в Гааге государствам НАТО будет предложено повысить целевой уровень своих военных расходов до 5% ВВП с нынешних 2%. 

Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
19:49
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
19:33
Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
19:10
Голикова заявила, что 57% демобилизованных участников СВО трудоустроены
18:58
Цена фьючерса на золото впервые с 8 мая превысила $3 400 за тройскую унцию
18:56
Гала-концерт «Звездная страна» собрал юные таланты и звезд на одной сцене
18:45
В Запорожской области объявили 9 июня выходным в связи с празднованием Святой Троицы
18:27
Фильм "Лило и Стич" вновь возглавил кинопрокат России и СНГ
18:08
Мединский: Россия и Украина наладят регулярные обмены тяжелоранеными бойцами
17:51
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
17:32
Стоимость нефти Brent на ICE демонстрировала рост почти на 4,8%
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения