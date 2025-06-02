Самозапрет на кредиты с начала работы сервиса установили 10,68 млн россиян

Жители России направили на установку самозапрета на кредиты 11,53 млн заявлений и 504 тыс. заявлений на его снятие за три месяца работы сервиса. Самозапрет установлен у 10,68 млн граждан, информировали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Отмечается, что большинство из установивших самозапреты выбирают формат полного запрета - 91% от всех заявок поступил на установку такого типа. Всего по этому типу самозапрета подано 10,5 млн заявок. Что касается запрета на выдачу в МФО и онлайн в банках, подано 164 тыс. заявок (1%). Вместе с тем на полный запрет выдач в МФО подали 185 тыс. заявок, это 2%. 4% заявок подано на запрет онлайн выдач в банках и онлайн выдач в МФО, всего 479 тыс. заявок.

На установку других сочетаний форматов самозапрета направили 2% заявок.

При этом самозапрет более популярен у россиян в возрасте 35-45 лет, от граждан этого возраста поступило 23% заявок от общего числа жителей страны, установивших самозапрет. Кроме того, подобной услугой воспользовались 21% россиян в возрасте 45-55 лет. Вместе с тем самозапрет установили 20% россиян в возрасте 55-65 лет, 17% - среди россиян старше 65 лет. Еще 7% приходится на российских граждан до 25 лет.