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Политика
Киев предложил провести новый раунд переговоров с Москвой до конца месяца
2 июня 2025 / 17:17
Александр Рюмин/ТАСС
Украина предложила организовать очередной раунд переговоров с Россией до конца текущего месяца, в период 20-30 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на втором раунде переговоров с Москвой в Стамбуле.
"Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня", - отметил он в ходе пресс-конференции, передает телеканал "Рада".