Киев предложил провести новый раунд переговоров с Москвой до конца месяца

Украина предложила организовать очередной раунд переговоров с Россией до конца текущего месяца, в период 20-30 июня. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Киева на втором раунде переговоров с Москвой в Стамбуле.

"Мы предложили провести встречу до конца месяца, с 20 по 30 июня", - отметил он в ходе пресс-конференции, передает телеканал "Рада".