Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
2 июня 2025 / 21:00
КОТИРОВКИ
USD
02/06
78.6171
EUR
02/06
89.2512
Новости часа
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
Москва
2 июня 2025 / 21:00
Котировки
USD
02/06
78.6171
0.0000
EUR
02/06
89.2512
0.0000
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
2 июня 2025 / 13:10
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
2 июня 2025 / 12:51
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда /
Общество
Гала-концерт «Звездная страна» собрал юные таланты и звезд на одной сцене
2 июня 2025 / 18:56
Гала-концерт «Звездная страна» собрал юные таланты и звезд на одной сцене

На днях в концертном зале «Москва» на территории парка «Остров Мечты» прошел яркий и трогательный гала-концерт «Звездная страна», приуроченный ко Дню защиты детей. Мероприятие стало настоящим праздником для юных артистов со всей страны, объединив талант, искренность и музыку в одном волшебном вечере.

Гала-концерт стал кульминацией фестивального движения «Созвездие детских талантов» и подарил лауреатам уникальную возможность выступить на одной сцене с легендами российской эстрады. Сольные исполнители и творческие коллективы представили зрителям яркие вокальные номера, наполненные мечтами, надеждами и неподдельными эмоциями.

«Мы верим, что каждый ребенок талантлив, и наша задача – создать для него пространство, в котором он сможет раскрыться и поверить в свои силы. “Звездная страна” – это не просто сцена, это символ будущего, где голос каждого ребенка услышан», –  подчеркнула Марина Зурабова, президент фестивального движения «Созвездие детских талантов».

Звездными гостями вечера стали Лариса Долина, Анита Цой, Chris Yank, Родион Газманов, Таисия Повалий, Анастасия Макеева, RASA, TIMANIO, Ирина Ортман, Наталья Соловей, Ирина Зорина, MILANA STAR и MARI M. Они не только поддержали юных артистов, но и подарили зрителям незабываемые музыкальные моменты. Эффектные костюмы, световые шоу и атмосферные декорации сделали концерт по-настоящему зрелищным и душевным.

«Я вижу, с каким волнением дети выходят на сцену, как горят их глаза. Для меня честь – быть рядом в этот момент и делиться своей энергией. Это вдохновляет и наполняет верой в завтрашний день», – поделилась впечатлениями Анита Цой.

«Я всегда с радостью принимаю участие в подобных проектах, ведь поддержка молодых талантов – это инвестиция в наше культурное будущее. Эти дети – настоящее чудо», – отметила Лариса Долина.

Особое внимание организаторы уделили почетным гостям – семьям участников и ветеранов СВО, детям с инвалидностью и ОВЗ. Для них концерт стал символом заботы, поддержки и благодарности. Мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда «Созвездие детских талантов» и Продюсерского центра «Звездная страна».

 

Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
19:49
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
19:33
Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
19:10
Голикова заявила, что 57% демобилизованных участников СВО трудоустроены
18:58
Цена фьючерса на золото впервые с 8 мая превысила $3 400 за тройскую унцию
18:56
Гала-концерт «Звездная страна» собрал юные таланты и звезд на одной сцене
18:45
В Запорожской области объявили 9 июня выходным в связи с празднованием Святой Троицы
18:27
Фильм "Лило и Стич" вновь возглавил кинопрокат России и СНГ
18:08
Мединский: Россия и Украина наладят регулярные обмены тяжелоранеными бойцами
17:51
Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН
17:32
Стоимость нефти Brent на ICE демонстрировала рост почти на 4,8%
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения