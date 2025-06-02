Стоимость нефти Brent на ICE демонстрировала рост почти на 4,8%

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на бирже ICE в Лондоне демонстрировала рост почти на 4,8%.

По состоянию на 16:15 мск, нефть Brent росла на 4,75% и торговалась на уровне $65,76 за баррель.

К 16:35 мск фьючерс на Brent замедлил рост и находился на отметке в $65,08 за баррель (+3,66%), фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 3,87%, до $63,14 за баррель, свидетельствуют данные площадки.