Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за назначение экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии этого органа, сообщает ТАСС.

Бербок оказалась единственным кандидатом на эту должность. 18 марта стало известно о планах правительства ФРГ выдвинуть Бербок кандидатом в председатели Генассамблеи ООН на 2025-2026 годы. Вместе с тем до этого германский МИД заявлял о намерении выдвинуть кандидатуру Хельги Шмидт - бывшего генсека ОБСЕ и профессионального дипломата.

Позднее журнал Spiegel информировал о том, что назначение Бербок повлекло за собой недовольство в германском дипведомстве. В частности, немецкие дипломаты опасаются, что назначение Бербок будет стоить ФРГ голосов, в первую очередь, стран глобального Юга из-за ее, с одной стороны, антироссийской, с другой - произраильской риторики. Кроме того, такой шаг, по оценке некоторых дипломатов, ставит под угрозу срыва усилия по избранию Германии в Совет Безопасности ООН.

80-я сессия ГА ООН открывается в сентябре.