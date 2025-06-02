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Мединский: Россия и Украина наладят регулярные обмены тяжелоранеными бойцами
2 июня 2025 / 18:08
Мединский: Россия и Украина наладят регулярные обмены тяжелоранеными бойцами
© REUTERS/ Murad Sezer/ТАСС

Россия и Украина условились наладить регулярный обмен тяжелоранеными бойцами. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский при общении с прессой.

"Мы договорились о том, что будут установлены постоянные медкомиссии, на основании заключения которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжелоранеными бойцами", - сказал он по итогам переговоров Москвы и Киева. "Выздоравливать лучше дома", - добавил Мединский.

Он отметил, что "такие обмены будут осуществляться регулярно, в рабочем порядке". 

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