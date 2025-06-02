Фильм "Лило и Стич" вновь возглавил кинопрокат России и СНГ

Американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2025) возглавляет кинопрокат России и СНГ вторую неделю, собрав 53,4 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 29 мая по 1 июня.

Картина стала киноадаптацией мультфильма, который долгое время транслировали на телеканале Disney. Роли исполнили Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис. Режиссер - Дин Флейшер-Кэмп.

На второй строчке расположился российский фильм "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна, собравший 34,5 млн рублей за выходные. В киноленте герои встречаются в современном мире и сражаются в поединках.

Третьим стал российский фильм "Кракен", который за минувшие выходные собрал 34,3 млн рублей. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. В ролях - Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.