В Запорожской области объявили 9 июня выходным в связи с празднованием Святой Троицы

В Запорожской области в связи с отмечаемым в воскресенье, 8 июня, православным праздником - днем Святой Троицы установлен дополнительный выходной день 9 июня. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 9 июня 2025 года, в связи с совпадением выходного и нерабочего праздничного дня Святой Троицы 8 июня 2025 года", - указал он в своем Telegram-канале.

День Святой Троицы отмечается на 50-й день после праздника Воскресения Христова. Так как дата Пасхи плавающая, то и Троица выпадает на разные даты. В 2025 году день Святой Троицы приходится на 8 июня. У православных верующих это один из двенадцати главных церковных праздников.