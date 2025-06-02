Цена фьючерса на золото впервые с 8 мая превысила $3 400 за тройскую унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в августе 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) превышала $3 400 за тройскую унцию впервые с 8 мая текущего года.

По состоянию на 16:54 мск, стоимость золота демонстрировала рост на 2,03% и торговалась на уровне $3 400,1 за тройскую унцию.

К 17:09 мск цена драгметалла замедлила рост до $3 395,6 за унцию (+1,89%), свидетельствуют данные торговой площадки.