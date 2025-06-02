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Экономика
Голикова заявила, что 57% демобилизованных участников СВО трудоустроены
2 июня 2025 / 19:10
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Больше половины (57%) демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) трудоустроены, из них 80% работают по трудовому договору. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с замами.
"На 1 мая текущего года трудовые деятельности осуществляют 57% демобилизованных участников СВО. Из них 80% работают по трудовому договору. Остальные трудятся либо как самозанятые, либо в качестве индивидуальных предпринимателей, либо сочетают несколько видов деятельности", - указала она.