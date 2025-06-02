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Политика
Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
2 июня 2025 / 19:33
© Александр Демьянчук/ ТАСС
Россия на следующей неделе передаст Украине 6 тыс. замороженных тел погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил по итогам второго раунда переговоров с Киевом глава российской делегации Владимир Мединский.
"Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы всех, кого могли, идентифицировали, провели тесты ДНК", - указал он.
"На следующей неделе передадим эти тела украинской стороне, чтобы они могли по-человечески их похоронить", - сказал Мединский.
По его словам, Россия также готова принять тела российских военнослужащих, если они есть у украинской стороны. "Пока этого мы не знаем", - добавил глава делегации РФ.