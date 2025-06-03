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Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
2 июня 2025 / 19:49
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
© AP Photo/ Frank Augstein/ТАСС

Британские власти намерены вести долгую "ледяную войну" с Россией. Соответствующую точку зрения изложил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"В Британии готовятся к долгой "ледяной войне" с Россией - и здесь нет никакой разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала". Вместе с тем, как бы Британия ни тужилась, на уровень "большой геополитической тройки" - США, России и Китая - ей никак не выйти", - указал он.

Пушков подчеркнул, что сегодня 12 подводных лодок с ядерным оружием для Британии практически не имеют смысла, в отличие от "четырех полуржавых, из которых две в постоянном ремонте". "Однако они очень нужны премьеру Стармеру, чтобы отчитаться перед приведшим его к власти "коллективным Соросом", - отметил сенатор.

Великобритания планирует построить 12 атакующих атомных подлодок с целью противостояния России. Об этом сказано в сообщении, появившемся ранее на сайте британского правительства.

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