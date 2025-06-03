Иран ответит на поступившее ему письменное предложение США "в скором времени". Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи во время своего визита в Каир. Вместе с тем, по его словам, ответ Тегерана будет отвечать интересам страны.

"В скором времени мы представим свой ответ на предложение США: он будет соответствовать интересам Ирана, так как мы не приемлем никакого соглашения, кроме того, которое обеспечит нашему народу реализацию его законных прав, в том числе права на производство мирного атома", - сказал он во время пресс-конференции в Каире со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты, перелает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Арагчи отметил, что Иран обогащает уран "исключительно в мирных целях" и "в рамках научной деятельности", Тегеран готов предоставить этому доказательства. При этом он обратил внимание, что угрозы Израиля нанести удар по иранским гражданским объектам ядерной энергетики являются "нарушением норм международного права" и заслуживают осуждения со стороны мирового сообщества.

Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт информировала о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранскому руководству детальное и приемлемое предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Как заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, Вашингтон до сих пор не предоставил Ирану гарантий снятия санкций в рамках обсуждаемой ядерной сделки.