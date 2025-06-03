Мединский: за последнее время российская сторона передала Украине 101 ребенка

Россия за последнее время вернула 101 ребенка, с украинской стороны были переданы 22. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский при общении с журналистами.

По его словам, "как только находятся родители, как только находятся любые законные представители - тети, бабушки, дедушки - сразу происходит воссоединение".

Мединский отметил, что список из 339 фамилий еще раз свидетельствует о том, что из темы похищения детей украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев.

"Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. Украинцы это показывают", - заявил он по итогам второго раунда переговоров с Киевом в Стамбуле.

Переговоры делегаций двух стран продолжались немногим больше часа, встреча началась во дворце Чираган около 14:43 по местному времени, а завершилась в 15:57. Российскую делегацию вновь возглавил Мединский. В российскую команду также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая по инициативе президента РФ Владимира Путина после более чем трехлетней паузы.