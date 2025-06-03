Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от связей с Россией

Будапешт не намерен разрывать связи с Москвой и отказываться от стремления к мирному урегулированию ситуации на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"По всей видимости, внутри трансатлантического сообщества произошел существенный раскол. В то время как президент США Дональд Трамп хочет мира и мы его поддерживаем, западные европейцы в союзе с украинцами хотят продолжения войны. Это затрудняет миротворческие усилия и вынуждает полагать, что эта война продлится дольше и будет более жестокой, чем мы рассчитывали", - сказал Сийярто в видеообращении, передает телеканал М1.

Он подчеркнул, что Венгрия не откажется от своей миролюбивой позиции, от энергетического сотрудничества с Россией, и продолжит поддерживать мирный план американского лидера.