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Гинцбург: онкобольные могут начать получать российскую мРНК-вакцину от рака осенью
2 июня 2025 / 21:09
Гинцбург: онкобольные могут начать получать российскую мРНК-вакцину от рака осенью
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Стратегия по созданию и применению новой российской мРНК-вакцины для терапии онкозаболеваний должна быть учреждена регуляторными органами нынешним летом, первые пациенты могут начать получать ее в сентябре-октябре. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, могут быть внесены изменения, которые отразятся и на времени, и на стоимости создания вакцин. "Возможно, со временем и, соответственно, на качественно новый уровень выведет определенная форма лечения рака, поскольку количество онкологических заболеваний - чисто гистологически, фенотипически - на сегодняшний день превышает уже число 300", - указал ученый.

Впоследствии препарат будет поступать в онкологические клиники, в ведущие центры, где уже сейчас подбирают группу больных, которые будут получать этот препарат, отметил Гинцбург. Чтобы сделать этот процесс национально независимым и снизить стоимость конечного продукта, необходимо производить все компоненты на территории страны, пояснил он.

Вместе с тем, по мнению специалиста, необходимо создавать собственную базу генетического материала онкологических больных. "Для разработки конструкции МРНК, которая лежит в основе вакцины против онкозаболеваний, можно было бы подключать возможности искусственного интеллекта, который позволит создавать вакцину уже не в течение недель, а в течение часов", - добавил он.

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