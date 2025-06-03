Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
3 июня 2025 / 03:54
КОТИРОВКИ
USD
03/06
79.1285
EUR
03/06
90.3770
Новости часа
Белый дом сообщил о реакции Трампа на удары Украины по авиабазам РФ Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках
Москва
3 июня 2025 / 03:54
Котировки
USD
03/06
79.1285
0.0000
EUR
03/06
90.3770
0.0000
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
2 июня 2025 / 13:10
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
2 июня 2025 / 12:51
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Мединский анонсировал самый большой обмен пленными с начала СВО
2 июня 2025 / 21:26
Мединский анонсировал самый большой обмен пленными с начала СВО
© REUTERS/ Murad Sezer/ТАСС

Москва и Киев условились провести самый масштабный с начала специальной военной операции (СВО) обмен пленными. Как заявил по итогам переговоров в Стамбуле возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, планируется обменять до 1,2 тыс. человек с каждой стороны.

"Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 тыс. человек. Возможно, больше. До 1,2 тыс. в настоящее время считают", - сказал он в беседе с журналистами. Мединский отметил, что "это будет самый большой обмен с начала СВО".

"Он будет включать в себя по формуле "всех на всех", прежде всего, тяжелораненых, тяжело больных и молодых солдат до 25 лет", - указал он.

Переговоры делегаций двух стран продолжались немногим больше часа, встреча началась во дворце Чираган около 14:43 по местному времени, а завершилась в 15:57. Российскую делегацию вновь возглавил Мединский. В российскую команду также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая по инициативе президента РФ Владимира Путина после более чем трехлетней паузы.

Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
Госсекретарь соболезнует россиянам. Дипломатия, ничего личного
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
В Польши новый президент. Но перемен ждать не следует
Система европейской
безопасности
неэффективна
Сергей Лавров
Все интервью
22:07
Белый дом сообщил о реакции Трампа на удары Украины по авиабазам РФ
21:59
Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках
21:47
Эрдоган охарактеризовал как великолепные переговоры России и Украины в Стамбуле
21:26
Мединский анонсировал самый большой обмен пленными с начала СВО
21:09
Гинцбург: онкобольные могут начать получать российскую мРНК-вакцину от рака осенью
20:49
Сийярто заявил, что Венгрия не откажется от связей с Россией
20:26
Мединский: за последнее время российская сторона передала Украине 101 ребенка
20:05
МИД Ирана даст ответ на предложение США "в скором времени"
19:49
Пушков считает, что Великобритания готовится к долгой "ледяной войне" с Россией
19:33
Мединский: Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел военных
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения