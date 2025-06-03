Мединский анонсировал самый большой обмен пленными с начала СВО

Москва и Киев условились провести самый масштабный с начала специальной военной операции (СВО) обмен пленными. Как заявил по итогам переговоров в Стамбуле возглавлявший российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, планируется обменять до 1,2 тыс. человек с каждой стороны.

"Обмен военнопленными будет паритетным. В общей сложности не менее 1 тыс. человек. Возможно, больше. До 1,2 тыс. в настоящее время считают", - сказал он в беседе с журналистами. Мединский отметил, что "это будет самый большой обмен с начала СВО".

"Он будет включать в себя по формуле "всех на всех", прежде всего, тяжелораненых, тяжело больных и молодых солдат до 25 лет", - указал он.

Переговоры делегаций двух стран продолжались немногим больше часа, встреча началась во дворце Чираган около 14:43 по местному времени, а завершилась в 15:57. Российскую делегацию вновь возглавил Мединский. В российскую команду также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию вновь возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Прямые переговоры между Россией и Украиной возобновились 16 мая по инициативе президента РФ Владимира Путина после более чем трехлетней паузы.