Эрдоган охарактеризовал как великолепные переговоры России и Украины в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепным прошедший в Стамбуле второй раунд переговоров делегаций России и Украины.

"Сегодня российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была великолепная встреча. В результате есть договоренности об обмене большего, чем тысяча, о которой договорились в прошлый раз, числа пленных. В дополнение к этому также есть договоренности о передаче тел погибших", - указал он в Анкаре по итогам заседания правительства. Трансляцию его выступления вели турецкие новостные каналы.

Эрдоган отметил, что в контексте договоренностей об обмене пленными и телами погибших между Москвой и Киевом "речь идет о действительно больших цифрах". "Их назвали и Россия, и Украина, и мой министр иностранных дел, о них через СМИ доводится и до мировой общественности", - обратил внимание он.