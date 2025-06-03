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Политика
Эрдоган охарактеризовал как великолепные переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня 2025 / 21:47
Эрдоган охарактеризовал как великолепные переговоры России и Украины в Стамбуле
© Михаил Метцель/ ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал великолепным прошедший в Стамбуле второй раунд переговоров делегаций России и Украины.

"Сегодня российская и украинская делегации собрались в Стамбуле под председательством главы нашего МИД Хакана Фидана. И это была великолепная встреча. В результате есть договоренности об обмене большего, чем тысяча, о которой договорились в прошлый раз, числа пленных. В дополнение к этому также есть договоренности о передаче тел погибших", - указал он в Анкаре по итогам заседания правительства. Трансляцию его выступления вели турецкие новостные каналы.

Эрдоган отметил, что в контексте договоренностей об обмене пленными и телами погибших между Москвой и Киевом "речь идет о действительно больших цифрах". "Их назвали и Россия, и Украина, и мой министр иностранных дел, о них через СМИ доводится и до мировой общественности", - обратил внимание он.

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