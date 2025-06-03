Москва предложила Киеву прекращение огня на отдельных участках

Москва предложила Киеву прекращение огня на некоторых участках фронта на два-три дня. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров с Украиной.

"Мы предложили конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта", - отметил он. "Чтобы командиры смогли подобрать трупы своих солдат", - указал помощник президента РФ в беседе с журналистами.

По его словам, это будет отработано между военными специалистами. Мединский уточнил, что сбор трупов необходим в связи с жарой. "Сейчас жарко, для санитарной ситуации в серой зоне, там опасность эпидемии. Мы хотим создать возможность, тем более российская армия наступает, их солдаты находятся в этой серой зоне", - сказал он.

"Украинские военные пообещали проработать предложение в кратчайшие сроки. Я надеюсь, что в этом деле договорятся", - добавил руководитель российской делегации.