Белый дом сообщил о реакции Трампа на удары Украины по авиабазам РФ

Реакция президента США Дональда Трампа на удары Украины по российским аэродромам состоит в том, что военный конфликт должен завершиться. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отвечая на вопрос журналиста об отношении американского лидера к упомянутым терактам.

"Реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить", - отметила она. "Президент хочет, чтобы эта война завершилась путем переговоров. И он очень четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и в частном порядке", - указала Ливитт, говоря о президенте РФ Владимире Путине и о Владимире Зеленском.

Вместе с тем она воздержалась от ответа на вопрос о том, планируют ли США ужесточить санкции в отношении России. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп будет сам делать заявления на такие темы.