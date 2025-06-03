Сектор Газа: планов громадье

Андрей Онтиков, международный обозреватель

В условиях затяжного конфликта между Израилем и ХАМАС новый план спецпосланника президента США Стива Уиткоффа стал очередной попыткой остановить эскалацию насилия. Предложенный документ предлагает 60-дневное перемирие. Также предполагается обмен 28 израильских заложников, в числе которых будут и те, кого уже нет в живых, на 1236 палестинских заключённых и передача останков 180 человек. Кроме того, соглашение предполагает передислокацию израильской армии в секторе Газа, но не выход из него. Наконец, должны начаться поставки гуманитарной помощи в палестинский эксклав. Однако за рамками текста остались ключевые вопросы: механизмы реализации соглашения, ответственность сторон за нарушения и пути перехода к долгосрочному политическому урегулированию. Эта неопределённость ставит под сомнение эффективность инициативы, особенно учитывая опыт предыдущих договоренностей, которые давали временные передышки, но в итоге боевые действия возобновлялись.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Израиль принимает план Уиткоффа. При этом он допустил, что боевые действия продолжатся.

- Мы не верим, что ХАМАС освободит последнего заложника, и поэтому мы продолжим сражаться до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, и мы не покинем сектор Газа, пока все заложники не окажутся в наших руках, — отметил глава кабинета министров.

ХАМАС передал свой ответ на план Уиткоффа, который направлен не на временное, а на постоянное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и обмен пленными. В Тель-Авиве это восприняли как отказ. Сам Стив Уиткофф также заявил, что ответ палестинского движения “совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад”.

Но, строго говоря, новые предложения американского эмиссара мало чем отличаются от предыдущих наработок, которые показали свою малую эффективность. Достаточно вспомнить, что в январе этого года уже было достигнуто соглашение о перемирии, в рамках которого точно так же шел обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Однако в марте Тель-Авив возобновил боевые действия, обвинив ХАМАС в срыве соглашения.

Впрочем, истинную причину стоит искать, скорее, в совершенно ином измерении, а именно внутри Израиля. Как известно, соглашение о перемирии привело к развалу правительственной коалиции во главе с Биньямином Нетаньяху: из нее в знак протеста вышел Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию "Еврейская сила".

И все бы ничего, но к концу марта в Кнессете должны были одобрить бюджет. Биньямину Нетаньяху не хватало для этого голосов, которые мог бы ему обеспечить бывший партнёр по коалиции. В случае провала голосования в Израиле были бы назначены досрочные выборы. Чтобы не допустить такого сценария, израильский премьер пошел на возрождение союза с Итамаром Бен-Гвиром в обмен на возобновление боевых действий в секторе Газа. Иными словами, даже самый лучший план по урегулированию конфликта разобьётся об израильскую внутриполитическую реальность, когда любая разрядка потенциально грозит Биньямину Нетаньяху потерей премьерского кресла.

Особенно это касается нынешних предложений американской администрации. Израильские власти неоднократно говорили, что собираются оккупировать сектор Газа. 18 мая они инициировали широкомасштабные боевые действия в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. Но она не предполагает передислокации, как это указано в предложениях Стива Уиткоффа.

Казалось бы, почему в таком случае Биньямин Нетаньяху дает свое согласие на новый американский план. Дело тут, судя по всему, в банальном политическом маневрировании. По сообщениям СМИ, резкая эскалация в последние недели, на которую пошел Израиль, крайне не понравилась американскому президенту Дональду Трампу. Якобы Тель-Авив даже пообещали отрезать от экономической и военной помощи. Верится с трудом, но какие-то действия хозяин Овального кабинета предпринять может. Чтобы его не злить, Биньямин Нетаньяху и соглашается с новыми предложениями Стива Уиткоффа. К тому же он понимает, что документ в его нынешнем виде не устроит ХАМАС. Это и было продемонстрировано в ответе палестинского движения. Судя по реакции спецпосланника президента США, израильские власти смогли набрать политические очки и одновременно дискредитировали своих врагов.

Кроме того, даже если ХАМАС в конечном итоге даст свое согласие, Биньямин Нетаньяху точно ничего не потеряет. В плане Стива Уиткоффа есть лазейка: если соглашение будет нарушено, то Израиль имеет право возобновить боевые действия. Такой расклад очень удобен для израильского премьера: можно вернуть домой часть заложников, а затем под надуманным предлогом начать снова бомбить сектор Газа и делать это до тех пор, пока Стив Уиткофф или кто-то еще не предложит новый план.

Что касается США, то они по-прежнему идут по пути половинчатых решений. “Перемирие вместо мира” – формула, которая неоднократно доказывала свою неэффективность не только в случае с сектором Газа, но и в других конфликтах. В то же время именно эта формула дает массу преимуществ тем силам, которые настроены на максимальное затягивание кризисных ситуаций. Но в Вашингтоне ее пока продвигают как наиболее удачный вариант. Возможно, со временем там разберутся, в чем истинные причины торможения урегулирования. А пока война будет продолжаться.