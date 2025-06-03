Что нужно, чтобы достичь мира на Украине

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский выступил 2 июня 2025 года перед журналистами и подвел итоги встречи с делегацией Украины.

Как заявил российский представитель, «Мы передали наш меморандум турецкой стороне, который состоит из двух частей. Первая - как достичь настоящего долгосрочного мира. И вторая часть - какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причем во второй части даже есть вариативность. Поступить по этому пути или по-другому. Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны.

Поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим.

Полный текст российского меморандума от 2 июня 2025 года:

"Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса

Раздел I

Основные параметры окончательного урегулирования

1) Международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей; полный вывод с их территорий подразделений ВСУ и др. военизированных формирований Украины;

2) нейтралитет Украины, предполагающий ее отказ от вступления в военные союзы и коалиции, а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры;

3) прекращение действия и отказ от заключения в будущем международных договоров и соглашений, не совместимых с положениями п.2 настоящего Раздела;

4) подтверждение статуса Украины как государства, не обладающего ядерным и другим ОМП, с установлением прямого запрета на его прием, транзит и размещение на территории Украины;

5) установление предельной численности ВСУ и иных воинских формирований Украины, предельного количества вооружений и военной техники и их допустимых характеристик; роспуск украинских националистических формирований в составе ВСУ и Нацгвардии;

6) обеспечение полноты прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения; придание русскому языку статуса официального;

7) законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, роспуск националистических организаций, партий;

8) снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной;

9) решение комплекса вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенными лицами;

10) отказ от взаимных претензий в связи с нанесенным в боевых действиях ущербом;

11) снятие ограничений в отношении УПЦ;

12) поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений (включая газовый транзит), транспортного и иного сообщения, в том числе с третьими государствами.

Раздел II

Условия прекращения огня

Вариант 1.

Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением.

Вариант 2. "Пакетное предложение":

1) запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ;

2) прекращение мобилизации и начало демобилизации;

3) прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных;

4) исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины;

5) гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан;

6) создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня;

7) взаимная амнистия "политзаключенных" и освобождение удерживаемых гражданских лиц;

8) отмена военного положения на Украине;

9) объявление даты проведения выборов Президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения.

10) подписание Соглашения об исполнении положений, содержащихся в Разделе I.

Раздел III

Последовательность шагов и сроки их осуществления

1) начало работы над текстом Договора;

2) объявление 2-3-х дневного перемирия для сбора в "серой зоне" тел погибших;

3) передача УС в одностороннем порядке 6 000 тел военнослужащих ВСУ;

4) подписание Меморандума о прекращении огня с конкретными датами выполнения всех его положений и определением даты подписания будущего Договора об окончательном урегулировании (далее - Договор);

5) с момента начала отвода ВСУ устанавливается 30-дневный режим прекращения огня. При этом полный отвод частей ВСУ с территории РФ и полная реализация "пакетного соглашения" должны быть исполнены в течение этих 30 дней;

6) проведение выборов, формирование органов власти на территории Украины;

7) подписание Договора;

8) одобрение подписанного Договора юридически обязывающей резолюцией СБ ООН;

9) ратификация, вступление в силу и реализация Договора".