Марина Харькова, журналист, Донецк

Кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши. При этом Навроцкого трудно назвать большим сторонником Украины. Он выступал за ужесточение правил для проживающих в Польше украинцев, настаивал на лишении их социальных льгот и на этом строил избирательную кампанию. Примечательно, что за него проголосовало большинство поляков именно в тех воеводствах, где проживает больше всего украинских беженцев. И для них сейчас не только в Польше, но и во всей Европе и США наступают тяжелые времена. Европейцы создают такие условия пребывания, которые фактически выдавливают беженцев и вынуждают их уезжать домой.

Польша ужесточает пребывание украинских беженцев в этой стране. Правительство установило новые требования к пребыванию беженцев, несоответствие которым повлечёт депортацию из Польши. Об этом пишут польские СМИ. С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Польше составляет 4666 злотых. Для иностранцев, желающих получить так называемую карту побыту (Karta Pobytu) на основании трудоустройства, этот доход является обязательным минимумом. Если заработок меньше этой суммы, в выдаче документа могут отказать. Теперь украинцы должны подтвердить, что их доход отвечает новым требованиям. Это касается тех, кто подавал заявление на карту побыту в 2024 году, но получал менее 4666 злотых. Для тех, кто имел более высокую зарплату, дополнительных действий не требуется. «Доходы ниже минимальной зарплаты являются официальным основанием для отказа в карте побыту. Независимо от продолжительности рабочего времени зарплата должна быть на уровне минималки на момент принятия решения», — отмечают польские чиновники.

Карта побыту — главный документ, позволяющий легально жить и работать в Польше, пересекать её границу без визы и пользоваться многими правами граждан страны. Новые правила создают дополнительные сложности для беженцев, многие из которых работают нелегально.

Польша, как и другие европейские страны, дала украинцам убежище, но спустя три года везде началось ужесточение правил пребывания их на своей территории. Теперь Польша - одна из тех стран, где пребывание для украинцев становится всё более некомфортным, а глава МИД Польши Радослав Сикорский прямо заявил, что мужчинам из Украины, которые скрываются в Польше, следует возвращаться на родину и служить в ВСУ, где есть дефицит личного состава. Также недавно польские власти выразили обеспокоенность ростом преступности среди украинских беженцев, сообщив, что более половины иностранцев, арестованных полицией в 2024 году, были украинцами.

В этом году Великобритания приостановила приём заявок на продление виз по программе Homes for Ukraine, и у украинских беженцев появились серьёзные проблемы. Многие из них, оставшиеся без жилья и работы, покинут страну. Сейчас в Британии насчитывается примерно 250 тысяч украинцев, получивших визы по специальным программам, включая семейную схему Homes for Ukraine. Последняя позволяла украинцам проживать в стране при поддержке спонсоров и предоставляла трёхлетние визы. После окончания их срока действия тысячи беженцев больше не могут доказать своё право оставаться в стране. По информации The Telegraph со ссылкой на исследование Бирмингемского университета Великобритании, 41% из них не смогли устроиться на работу или получить повышение из-за неопределённости с иммиграционным статусом, 22% потеряли работу, а 24% столкнулись с трудностями при продлении аренды жилья.

По новой схеме продления виз для украинских беженцев, которая вступила в силу с февраля, их можно продлить на 18 месяцев, но для этого нужно подавать заявление. Рассмотрение заявлений занимает до 8 недель, из-за чего начались проблемы с арендой жилья. По данным исследования университета Бирмингема, 26% опрошенных указали на отказ в продлении аренды, а 24% не смогли заключить новые договоры. Некоторые украинцы сталкивались с эксплуатацией со стороны арендодателей или необоснованное повышение цен на аренду.

Избавиться от украинских беженцев хотят не только из-за экономической нагрузки на бюджет, но и из-за соображений безопасности. Ту же Чехию в последние годы просто накрыла волна преступности. «Выбитый зуб, синяки по всему телу, разбитая губа. Так для молодого человека закончилась драка с четырьмя украинцами. Молодой украинец собирался убить 15-летнюю девочку. Пьяный украинец грубо оскорблял людей, пока полиция не обвинила его в клевете на нацию. Другой пьяный мужчина напал на молодую девушку в парке», — так чешское издание iDNES описывает прегрешения непрошеных гостей. В Чехии украинские беженцы сейчас составляют около 3,6 процента населения, и это самый высокий показатель в Европе. Недавний опрос, на который ссылается министерство внутренних дел Чехии, показал, что менее четверти из них планируют вернуться в Украину после истечения срока действия виз беженцев. А на антиправительственном митинге в Словакии четверть участников составляли украинцы. Такое количество бездельников, недовольных и просто преступников Европа содержать уже не хочет и не может.

Сильно злы на украинцев и из-за их непомерных запросов и неблагодарности. Европейские СМИ все чаще обращают на это внимание и выкладывают рассказы и видео. Например, как приехавшая из Украины беженка жалуется на условия в квартире, которую ей предоставили бесплатно в одной из европейских стран. Другая украинка возмущается, что условия в европейском лагере для беженцев очень сильно напоминают ее родную страну. Еще одна украинская беженка срывается в истерику при виде русских товаров в местном супермаркете. Своим поведением в магазинах, учреждениях и общественном транспорте многие выходцы из Украины настраивают местных жителей против себя. В Германии украинец оказался недоволен, что его поселили в пункте временного размещения, а прислугу не предоставили. «Сегодня нам заявили, что мы сами должны готовить, сами должны убирать за собой, сами мыть туалеты, самим искать квартиры», – негодовал он. В результате такого поведения нахлебниками, потерявшими совесть, европейцы сыты по горло. «Сначала многие люди были готовы помочь, они относились к украинцам с пониманием, – говорит немка Ангелика Гумц. – Но со временем отношение изменилось».

Западный журналист Лукас Лейрос считает, что «гуманитарное терпение» европейских стран подходит к концу. Страны ЕС рассматривают возможность отмены привилегированного статуса украинских беженцев. В последние три года украинцы имели право на проживание в странах Евросоюза, легкий доступ к трудоустройству, образованию, здравоохранению, социальным услугам и финансовым льготам. Но продление льгот не может быть бессрочным, и отмена планируется с учетом меняющегося геополитического ландшафта. Эксперты отмечают, что украинских беженцев в ЕС слишком много (около 4,3 миллиона) и финансово поддерживать их становится все сложнее.

Не случайно на следующей неделе украинский вице-премьер-министр Алексей Чернышов отправится в Брюссель. Он встретится с еврокомиссаром по вопросам миграции Магнусом Бруннером. «Мы спросим, как Европейская комиссия и государства-члены будут способствовать возвращению украинцев на родину», - объявил он о цели визита.

И уже понятно, что Евросоюз будет решать экономические проблемы именно за счет лишения украинцев в Европе финансовой поддержки. Потому что содержание украинских беженцев – это очень дорого, даже для бюджета таких развитых стран, как Германия.