Yonhap: инаугурация президента Южной Кореи, вероятно, состоится 4 июня

Инаугурация нового президента Республики Корея, вероятно, состоится 4 июня - на следующий день после основного дня голосования. Об этом информировало агентство Yonhap.

Сообщается, что центральная избирательная комиссия, предположительно, соберется на пленарное заседание в среду утром для утверждения итогов голосования. По данным Yonhap, спустя несколько часов после этого на территории Национального собрания пройдет церемония инаугурации, однако "детали могут быть пересмотрены".

Ранее отмечалось, что церемония инаугурации, вероятнее всего, состоится в сокращенном формате - могут быть пропущены некоторые ее традиционное элементы, к примеру, артиллерийский салют и смотры военного оркестра и почетного караула.

Нынешние внеочередные президентские выборы вызваны импичментом теперь уже экс-главы государства Юн Сок Ёля. Фаворитом выборов считается бывший председатель Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. На выборах президента в 2022 году Ли Чжэ Мён проиграл Юн Сок Ёлю с разрывом 0,73 п. п.