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Миронов предложил отслеживать геолокацию отбывших наказание педофилов
3 июня 2025 / 10:32
Миронов предложил отслеживать геолокацию отбывших наказание педофилов
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

На педофилов и убийц детей необходимо распространить механизм отслеживания по геолокации, соответствующий законопроект готовят депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду". Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

"Необходимо защищать наших граждан, детей! И мы готовим поправки с тем, чтобы контроль по геолокации касался не только мигрантов. Но и тех мерзавцев, чья свобода передвижения создает прямую угрозу детям", - указал он.

Миронов отметил, что некоторое время назад Госдума приняла закон об эксперименте по отслеживанию мигрантов через смартфоны, с 1 сентября он стартует в Москве и Московской области. Он считает, что аналогичный механизм отслеживания следует распространить и на педофилов, так МВД сможет получать информацию в режиме реального времени.

"Такой механизм не требует существенных бюджетных расходов. Как, например, введение электронных браслетов, на котором мы ранее также настаивали", - уточнил депутат. 

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