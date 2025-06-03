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Политика
Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран
3 июня 2025 / 10:52
Трамп заявил, что США не позволят Ирану обогащать уран
© AP Photo/ David Dermer/ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не допустит обогащения урана Ираном в рамках потенциального соглашения по его ядерной программе.

"Автоперо" (бывший президент США Джо Байден) должно было давно прекратить обогащение урана в Иране. Согласно нашему потенциальному соглашению, мы не допустим никакого обогащения урана!" - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Ранее портал Axios информировал о том, что предложения США Тегерану о путях урегулирования разногласий вокруг его ядерных разработок предполагают продолжение обогащения урана Ираном, вопреки публичным заявлениям американских официальных лиц в этой связи. По его информации, переданные 30 мая Вашингтоном предложения подразумевают, что иранская сторона сможет заниматься "ограниченным обогащением урана на низком уровне в течение периода, продолжительность которого предстоит определить".

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, выступающий посредником между сторонами, заявил о достижении "определенного, но не окончательного прогресса". 

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