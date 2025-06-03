Парламент Монголии отправил в отставку премьера по итогам тайного голосования

Великий государственный хурал Монголии по итогам тайного голосования принял постановление об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, который продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового главы правительства. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба парламента.

"Согласно закону о регламенте сессии парламента Монголии за вотум доверия премьер-министру должны были выступить большинство депутатов, а именно 64 человека. Так как тайным голосованием вотум доверия не был одобрен большинством парламентариев, принято постановление о рассмотрении вопроса об отставке главы правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан дал поручение ушедшему в отставку премьеру исполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина. Новый глава правительства должен быть назначен в 30-дневный срок.

Ранее на центральной площади Улан-Батора прошли мирные пикеты. На одном из них от премьера требовали покинуть свой пост и объяснить высокие траты его 22-летнего сына на подарки невесте, которая опубликовала в соцсетях фотографии кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки стоимостью несколько тысяч долларов.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ стал в истории Монголии рекордсменом по длительности руководства правительством. Он работал в качестве 32 и 33-го по счету премьера 4 года и 116 дней. Чуть меньше, 4 года и 25 дней этот пост занимал Намбарын Энхбаяр, который затем победил на президентских выборах.