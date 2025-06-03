Мадуро считает безумными слова премьера Великобритании о подготовке к войне

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумными слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне.

"Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля отреагировать на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьера", - сказал он в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión. "Из Венесуэлы мы говорим: нет войне, человечество нуждается в мире, и дико говорить о войне в Европе", - подчеркнул глава Боливарианской Республики.

По его мнению, Стармер заявляет о войне от имени декадентских элит и производителей оружия, которые развязали две мировые войны. "Исполнилось 80 лет с тех пор, как Красная армия победила нацистов и освободила всю Европу, и спустя 80 лет они говорят, что готовятся к большой войне", - указал Мадуро.

Он также призвал европейские страны создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение, против войны, которую пропагандирует "этот безумный премьер-министр Стармер".

В понедельник Стармер заявил, что Великобритания наращивает инвестиции в оборону с целью обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе. "Мы переходим к режиму готовности к боевым действиям в качестве основной цели наших вооруженных сил", - отметил он, добавив, что в основе безопасности страны будет лежать партнерство с союзниками по НАТО.