Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 3 июня отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,51%, до 2 815,31 пункта, индекс РТС также снизился на 0,51%, до 1 120,82 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 4,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,9325 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 812,25 пункта (-0,62%), индекс РТС составлял 1 119,6 пункта (-0,62%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост до 10,939 рубля (+4,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.