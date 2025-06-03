Медведев пообещал киевскому режиму неизбежное возмездие за диверсии

Российские войска продолжают свое наступление, для киевского режима последует неотвратимое возмездие. Соответствующую публикацию разместил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Следует помнить: наша армия активно наступает и продолжит наступление", - отметил он.

Медведев также выразил уверенность, что "те, кто должен быть истреблен, исчезнут", а все, что подлежит нейтрализации, будет взорвано.