Около 70% россиян намерены провести летний отпуск с семьей

Около 70% жителей России планируют провести летний отпуск с семьей. Об этом со ссылкой на данные исследования холдинга "Ромир" сообщает ТАСС.

"Лето 2025 года станет сезоном семейного туризма: 70% россиян планируют отпуск в кругу родных. При этом мужчины оказались чуть более "семейными" путешественниками (77% против 65% у женщин). Вместе с тем молодежь 18-24 лет предпочитает компании друзей (35%), а старшее поколение 56+ чаще выбирает организованные туры (10%)", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, главными критериями "идеального семейного отдыха" для респондентов являются доступная цена поездки (66%), безопасность (63%), комфорт (57%), климат (47%) и развлечения (38%). Главным стрессом при организации семейного отдыха является его стоимость (58%), затем идут синхронизация графиков членов семьи (27%) и поиск подходящего жилья (25%).

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России - 240 городов с населением более 10 тыс. человек.