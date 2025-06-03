Трамп: США пополняют арсеналы вооружений рекордными темпами

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что вооруженные силы страны пополняют арсеналы вооружений беспрецедентными в истории темпами.

"У меня ранее состоялся отличный разговор с руководством американских вооруженных сил. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем арсеналы оружия такими темпами, каких наша страна еще никогда не видела", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.

"Надеюсь, однако, что нам никогда не придется их применять", - отметил он.