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Безопасность
Трамп: США пополняют арсеналы вооружений рекордными темпами
3 июня 2025 / 12:44
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что вооруженные силы страны пополняют арсеналы вооружений беспрецедентными в истории темпами.
"У меня ранее состоялся отличный разговор с руководством американских вооруженных сил. Это самые сильные вооруженные силы, которые у нас когда-либо были, включая тот факт, что мы накапливаем арсеналы оружия такими темпами, каких наша страна еще никогда не видела", - указал глава Белого дома в Truth Соц. сети.
"Надеюсь, однако, что нам никогда не придется их применять", - отметил он.