В Турции из-за панической атаки при землетрясении погиб подросток

Не менее 1 человека погибло, еще 68 пострадали в Турции при землетрясении в Эгейском море. Об этом информировал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Сообщается, что 14-летняя девочка погибла в результате панической атаки вблизи Фетхие (провинция Мугла). Еще 68 человек пострадали из-за паники и прыжков с высоты. К настоящему времени 46 граждан Турции находятся в отделении неотложной помощи.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес (Южные Спорады). Эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-востоку от турецкого города Мармарис, где проживают порядка 95,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 58 км.