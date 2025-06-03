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В Турции из-за панической атаки при землетрясении погиб подросток
3 июня 2025 / 13:16
В Турции из-за панической атаки при землетрясении погиб подросток
© Ugur Yildirim/ Dia images via AP/ТАСС

Не менее 1 человека погибло, еще 68 пострадали в Турции при землетрясении в Эгейском море. Об этом информировал глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

Сообщается, что 14-летняя девочка погибла в результате панической атаки вблизи Фетхие (провинция Мугла). Еще 68 человек пострадали из-за паники и прыжков с высоты. К настоящему времени 46 граждан Турции находятся в отделении неотложной помощи.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес (Южные Спорады). Эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-востоку от турецкого города Мармарис, где проживают порядка 95,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 58 км. 

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