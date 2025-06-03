Орбан: Путин оказался прав, что время на его стороне в конфликте на Украине

Президент РФ Владимир Путин, в отличие от Владимира Зеленского, оказался прав, полагая, что время на его стороне в конфликте на Украине. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с группой политологов и журналистов в рамках международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Орбан вспомнил, как в июле прошлого года ездил в Киев. Он отметил, что пытался убедить Зеленского в необходимости пойти на прекращение огня, но получил отказ, так как тот считал, что время на его стороне.

По словам венгерского премьера, чуть позже он получил аналогичный отказ в Москве от российского лидера, который, напротив, считал, что время на его стороне. "Разница лишь в том, что он оказался прав", - сказал Орбан, говоря о президенте РФ.