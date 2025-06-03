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Володин подтвердил готовность Госдумы поддержать полный запрет вейпов
3 июня 2025 / 13:45
Володин подтвердил готовность Госдумы поддержать полный запрет вейпов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Депутаты Госдумы поддержат проект закона о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если соответствующая инициатива поступит от правительства. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, после заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в этой связи такую инициативу рассмотрят в первоочередном порядке.

Спикер Госдумы указал на вред здоровью, который наносят вейпы как курящим, так и окружающим, поскольку в жидкостях содержатся тяжелые металлы, при употреблении образуются токсичные соединения.

Он отметил, что, согласно данным опросов, россияне также поддерживают полный запрет продажи вейпов.

Вместе с тем Володин обратил внимание, что ранее палата приняла закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Документ ужесточает административную ответственность, а также вводит уголовную ответственность за продажу таких товаров детям. Но даже такие меры не останавливают недобросовестных предпринимателей, подчеркнул он.

 "Поэтому только полная ликвидация вейпов с прилавков поможет обезопасить детей от их пагубного воздействия", - уверен он.

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