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Политика
Белый дом показал обновленный портрет Трампа
3 июня 2025 / 13:59
© X/ The White House/ТАСС
Белый дом продемонстрировал новый портрет президента США Дональда Трампа. Соответствующая публикация размещена на странице вашингтонской администрации в соцсети X.
"Новый официальный портрет только что выпущен", - следует из сообщения. На нем американский лидер изображен на черном фоне, а на заднем плане отсутствует американский флаг. Кроме того, с синего на красный изменился цвет галстука президента.
Портрет Трампа уже был обновлен на сайте Белого дома. Вместе с тем портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп остались прежними.