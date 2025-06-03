Белый дом показал обновленный портрет Трампа

Белый дом продемонстрировал новый портрет президента США Дональда Трампа. Соответствующая публикация размещена на странице вашингтонской администрации в соцсети X.

"Новый официальный портрет только что выпущен", - следует из сообщения. На нем американский лидер изображен на черном фоне, а на заднем плане отсутствует американский флаг. Кроме того, с синего на красный изменился цвет галстука президента.

Портрет Трампа уже был обновлен на сайте Белого дома. Вместе с тем портреты вице-президента США Джей Ди Вэнса и первой леди Мелании Трамп остались прежними.