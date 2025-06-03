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Медведев: диалог в Стамбуле нужен для ликвидации неонацистской власти
3 июня 2025 / 14:15
Медведев: диалог в Стамбуле нужен для ликвидации неонацистской власти
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Диалог Москвы и Киева в Стамбуле организован не для компромисса. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, контакты нужны для скорейшей для победы Российской Федерации и полной ликвидации неонацистской власти в Киеве. "В этом смысл российского меморандума, который вчера был обнародован", - отметил политик.

В понедельник в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча продлилась немногим больше часа, делегации контактировали на русском языке. Стороны произвели обмен документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

Российский меморандум подразумевает два варианта прекращения огня на Украине. Первый - полный вывод ВСУ и других украинских военизированных формирований с территории РФ, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, а также их отвод на согласованное сторонами расстояние от границ России.

Вторая опция прекращения огня для Киева предполагает пакетное решение из 10 пунктов, в том числе запрет на передислокацию ВСУ, кроме перемещений для отвода на расстояние от границ РФ, прекращение мобилизации на Украине. Вместе с тем он подразумевает остановку иностранной военной помощи Украине, а также отказ от военного присутствия на Украине третьих стран. 

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