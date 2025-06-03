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Мурашко: доступность ЭКО в России за последние пять лет выросла на 46%
3 июня 2025 / 14:32
Мурашко: доступность ЭКО в России за последние пять лет выросла на 46%
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Доступность экстракорпоральных методов оплодотворения (ЭКО) для жителей России за последние 5 лет выросла на 46%. Благодаря ЭКО ежегодно в стране появляются на свет свыше 30 тыс. детей, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последние 5 лет доступность экстракорпоральных методов оплодотворения для россиян выросла на 46%, и теперь ежегодно более 100 тыс. циклов за счет средств ОМС проводятся в медицинских клиниках. Вместе с тем демонстрирует рост и эффективность этих технологий - ежегодно рождается более 30 тыс. детей", - указал он.

Мурашко также обратил внимание, что репродуктивную диспансеризацию по итогам 2024 года прошли более 6,7 млн человек, а за первый квартал текущего года - 3,2 млн человек. "За последнее десятилетие почти на 60% вырос удельный вес активно выявленных новообразований", - отметил он.

При этом, по словам министра, важнейшей задачей сферы является повышение квалификации медработников.

"На базе симуляционных центров за последние 5 лет по современным технологиям прошли обучение порядка 35 тысяч врачей акушеров-гинекологов и около 18 тысяч врачей анестезиологов-реаниматологов", - резюмировал он в приветствии к участникам Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний". 

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