Мурашко: доступность ЭКО в России за последние пять лет выросла на 46%

Доступность экстракорпоральных методов оплодотворения (ЭКО) для жителей России за последние 5 лет выросла на 46%. Благодаря ЭКО ежегодно в стране появляются на свет свыше 30 тыс. детей, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последние 5 лет доступность экстракорпоральных методов оплодотворения для россиян выросла на 46%, и теперь ежегодно более 100 тыс. циклов за счет средств ОМС проводятся в медицинских клиниках. Вместе с тем демонстрирует рост и эффективность этих технологий - ежегодно рождается более 30 тыс. детей", - указал он.

Мурашко также обратил внимание, что репродуктивную диспансеризацию по итогам 2024 года прошли более 6,7 млн человек, а за первый квартал текущего года - 3,2 млн человек. "За последнее десятилетие почти на 60% вырос удельный вес активно выявленных новообразований", - отметил он.

При этом, по словам министра, важнейшей задачей сферы является повышение квалификации медработников.

"На базе симуляционных центров за последние 5 лет по современным технологиям прошли обучение порядка 35 тысяч врачей акушеров-гинекологов и около 18 тысяч врачей анестезиологов-реаниматологов", - резюмировал он в приветствии к участникам Международного конгресса с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".