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Военкор отметил, что Украина заплатит 180 млрд рублей за 6 тыс. тел бойцов ВСУ
3 июня 2025 / 14:47
Военкор отметил, что Украина заплатит 180 млрд рублей за 6 тыс. тел бойцов ВСУ
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Украине предстоит выплатить родным 6 тыс. погибших солдат 180 млрд рублей. На это обратил внимание член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Выходит, что мы грузанули Украину на 180 миллиардов рублей. Именно столько Киеву придется выплатить родственникам 6000 погибших. Если они, разумеется, в опознаваемом состоянии. За одного погибшего они обещают выплату в 30 млн в рублевом эквиваленте. За 6000 получается под 180 ярдов. То есть, мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги", - указал он.

В понедельник помощник президента РФ Владимир Мединский Мединский по итогам переговоров в Стамбуле сообщил, что Москва в одностороннем порядке передает Киеву 6 тыс. замороженных тел военнослужащих.

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